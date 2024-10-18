Могут ли юноши до 17 лет уезжать из Украины: объяснение ГНСУ

Граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, как правило, не могут покинуть территорию Украины из-за введенных ограничений, связанных с военным положением. Это обусловлено необходимостью обеспечения оборонных возможностей страны.

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко отметил действующие ограничения на выезд для мужчин призывного возраста из Украины. Об этом пишет ТСН.

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Кто может уехать за границу?

Молодые люди 16-17 лет имеют право свободно пересекать государственную границу и выезжать за пределы Украины. На них не распространяются ограничения, установленные для мужчин призывного возраста. На женщин, вне зависимости от возраста, ограничения на выезд также не распространяются. Мужчины, достигшие 60-летнего возраста, не подпадают под действие ограничений.

По словам Андрея Демченко, подробная статистика по количеству выездов по возрасту и статье пока не ведется. Однако он отметил, что существенного увеличения количества выездов, как это было в 2022 году, пока не наблюдается.

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