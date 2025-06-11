Могут наблюдаться легкие головные боли: прогноз магнитных бурь на 12 июня

Магнитные бури способны влиять на атмосферное давление, что нередко вызывает у людей головную боль, усталость, раздражительность или общее чувство стресса. Особенно чувствительны к таким явлениям метеозависимые люди.

По информации Центра прогнозирования космической погоды NOAA, 12 июня, К-индекс будет составлять 2,3. Поскольку данные о солнечной активности постоянно обновляются, прогноз может изменяться. Специалисты советуют регулярно следить за новой информацией, поскольку магнитные бури могут усиливаться в течение нескольких часов.

Магнитная буря – это явление, вызванное выбросами заряженных частиц из Солнца. Когда эти частицы достигают Земли, они взаимодействуют с ее магнитосферой, вызывая геомагнитные колебания. Существует специальная шкала для оценки интенсивности таких явлений К-индекс. Если его значение достигает 5 или выше, это свидетельствует о сильной буре, которая может влиять не только на здоровье, но и на работу связи и электроники.

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Во время мощных бурь, кроме изменений в самочувствии, могут возникать перебои в работе мобильной связи, радио, спутниковых систем. В редких случаях возможно даже наблюдение полярного сияния в необычных широтах.

Чтобы помочь организму во время магнитных бурь, рекомендуется соблюдать режим сна и питания, избегать вредной пищи, алкоголя и кофеина, пить больше воды, отдавать предпочтение травяным чаям. Прогулки на свежем воздухе, легкие физические нагрузки и избегание стресса также будут способствовать лучшему самочувствию. Людям с хроническими заболеваниями следует уделять больше внимания отдыху и иметь под рукой необходимое лекарство. Хорошо начать день с контрастного душа, а завершить – расслабляющей ванной.

Ранее мы рассказывали, что учёные обнаружили, когда Землю накрыла сильнейшая солнечная буря в истории.

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