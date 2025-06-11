Можуть спостерігатись легкі головні болі: прогноз магнітних бур на 12 червня

Магнітні бурі здатні впливати на атмосферний тиск, що нерідко викликає у людей головний біль, втому, дратівливість або загальне відчуття стресу. Особливо чутливі до таких явищ метеозалежні люди.

За інформацією від Центру прогнозування космічної погоди NOAA, 12 червня, К-індекс становитиме 2,3. Оскільки дані про сонячну активність постійно оновлюються, прогноз може змінюватися. Спеціалісти радять регулярно стежити за новою інформацією, оскільки магнітні бурі можуть посилюватися протягом кількох годин.

Магнітна буря — це явище, викликане викидами заряджених частинок із Сонця. Коли ці частинки досягають Землі, вони взаємодіють з її магнітосферою, спричиняючи геомагнітні коливання. Існує спеціальна шкала для оцінки інтенсивності таких явищ — К-індекс. Якщо його значення сягає 5 або вище, це вже свідчить про сильну бурю, яка може впливати не лише на здоров’я, а й на роботу зв’язку та електроніки.

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Під час потужних бур, окрім змін у самопочутті, можуть виникати перебої у роботі мобільного зв’язку, радіо, супутникових систем. У рідкісних випадках можливо навіть спостереження полярного сяйва у незвичних широтах.

Щоб допомогти організму під час магнітних бур, рекомендується дотримуватися режиму сну та харчування, уникати шкідливої їжі, алкоголю та кофеїну, пити більше води, віддавати перевагу трав’яним чаям. Прогулянки на свіжому повітрі, легкі фізичні навантаження та уникнення стресу також сприятимуть кращому самопочуттю. Людям із хронічними захворюваннями варто приділяти більше уваги відпочинку й мати під рукою необхідні ліки. Добре почати день із контрастного душу, а завершити — розслаблюючою ванною.

Раніше ми розповідали, що науковці виявили, коли Землю накрила найсильніша сонячна буря в історії.

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