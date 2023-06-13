Могут привести к травмам и пожару: топ-4 вредных лайфхака из сети

Сейчас очень распространено применение разных лайфхаков в повседневной жизни. Считается, что они направлены на облегчение жизни, но иногда лайфхаки могут привести к неприятным последствиям вплоть до травмирования. Предлагаем вам узнать четыре из них.

Лайфхак со скотчем

Существует довольно популярный лайфхак, который поможет в креплении картин и другого декора к стене с помощью двухстороннего скотча. Он действительно экономит время и сохраняет целостность стен, но скотч – не столь надежный крепеж, чтобы вешать на него тяжелую картину. В результате она отпадет и, возможно, вместе с покрытием стены.

Лайфхак с дрелью

В сети популярен лайфхак с использованием дрели и щетки для быстрой очистки сантехники. Однако, вероятно, вы не сделаете сантехнику чище, но повредите ее. Кроме того, насадка может отлететь и нанести вам травму.

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Лайфхак со свечой

Данный лайфхак утверждает, что можно продлить срок горения свечи с помощью фольги, просто обмотав ею свечу. Однако это с большой вероятностью может привести к пожару.

Лайфхак с таблетками для посудомоечной машины

Существует много лайфхаков, утверждающих, что таблетки для посудомойки эффективно очищают мебель. Но они содержат очень агрессивные составляющие, которые могут повредить ткань мебели.

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