Молодой картофель 2025: когда ждать на рынках и какой будет цена

Молодой картофель относится к сезонным овощам, поэтому доступен для потребителей только в течение ограниченного периода. В Украине первые партии этого продукта появятся в продаже примерно через несколько недель.

Поскольку молодой картофель сезонный, его поступление на рынки Украины обычно начинается в середине мая. Как отметил аналитик УКАБ Максим Гопка в комментарии для 24 канала, в начале сезона в обращение преимущественно поступает импортная продукция.

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По его словам, активное появление отечественного молодого картофеля на рынке ожидается с начала июня. В то же время первые незначительные партии начнут поступать уже в ближайшее время, хотя их стоимость будет превышать прошлогоднюю.

В настоящее время цена молодого картофеля колеблется в пределах 100–130 гривен за килограмм. Однако, как отмечает эксперт, по мере роста объемов поставок – как из Украины, так и из-за границы – стоимость будет постепенно снижаться еженедельно.

Гопка также отметил, что до конца мая цена может снизиться до 40-60 гривен за килограмм. Впрочем, пока давать точные прогнозы рано – окончательная стоимость будет зависеть от погодных условий и динамики на потребительском рынке.

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