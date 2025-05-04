Молода картопля 2025: коли чекати на ринках і якою буде ціна

Молода картопля належить до сезонних овочів, тому доступна для споживачів лише протягом обмеженого періоду. В Україні перші партії цього продукту з'являться у продажу приблизно за кілька тижнів.

Оскільки молода картопля є сезонною, її надходження на ринки України зазвичай починається в середині травня. Як зазначив аналітик УКАБ Максим Гопка у коментарі для 24 Каналу, на початку сезону в обіг переважно надходить імпортна продукція.

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За його словами, активна поява вітчизняної молодої картоплі на ринку очікується з початку червня. Водночас, перші незначні партії почнуть надходити вже найближчим часом, хоча їхня вартість перевищуватиме минулорічну.

Наразі ціна молодої картоплі коливається у межах 100–130 гривень за кілограм. Проте, як зазначає експерт, у міру зростання обсягів поставок – як з України, так і з-за кордону – вартість поступово знижуватиметься щотижня.

Гопка також зауважив, що до кінця травня ціна може знизитися до 40–60 гривень за кілограм. Втім, поки що давати точні прогнози зарано – остаточна вартість залежатиме від погодних умов та динаміки на споживчому ринку.

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