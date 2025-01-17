Морозный фронт: синоптики прогнозируют серьезное похолодание в Украине

Конец января в Украине будет морозным – в третьей декаде месяца ожидаются значительные понижения температуры до -14 градусов.

Такую информацию предоставляет метеорологический сервис Ventusky.

Морозы охватят северные, западные, восточные и центральные области страны.

Погода 24 января

Ночь с пятницы на субботу, 25 января, станет настоящим испытанием холодом - температура опустится до -13...-14 градусов.

Погода 25 января

Не менее суровой будет и ночь с субботы на воскресенье, 26 января, когда морозы до -14 градусов распространятся по всей Украине.

Погода 26 января

Морозы продолжатся и 27 января - ночью температура может опуститься до -14 градусов. .

В ночь на 28 января морозы сохранятся в центральных и юго-восточных областях.

Тем временем западные и северные области покинут холодные воздушные массы – там в ночь на 28 января ожидаются температуры от -1 до +1 градуса

28 января днем в большинстве регионов Украины прогнозируется плюсовая температура, за исключением Одесской и Николаевской, где морозы еще сохранятся.

В ночь на среду, 29 января, холодная погода вернется в отдельные регионы – снижение температуры ожидается в Буковине, Житомирской, Черкасской и Кировоградской областях.

В то же время днем 29 января почти по всей стране снова потеплеет до плюсовых значений, за исключением южных областей, где в Одесской и Николаевской областях морозы будут достигать -3 градусов.

В ночь на четверг, 30 января, синоптики прогнозируют слабые морозы – до –5 градусов в западных и центральных регионах и около –1 градуса в других частях страны.

Раньше синоптик раскрыла, чего ждать от последнего месяца зимы.

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