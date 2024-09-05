Мощная магнитная буря растянется на четыре дня: как защититься от метеоударов

В четверг, 5 сентября, на Землю обрушился мощный геомагнитный шторм силой в 4 балла. Такие магнитные бури небезопасны для метеопатов и людей с хроническими заболеваниями.

По данным сервиса Meteoagent, геомагнитные возмущения на Земле продлятся четыре дня подряд, правда, с 6 по 8 сентября включительно сила штормов упадет до 3 баллов (зеленый уровень опасности). С 9 по 16 сентября, предварительно, продлится период покоя.

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Магнитные бури, календарь с 5 по 12 сентября

Когда возникают магнитные бури. Источник: meteoagent.com

Что такое магнитные бури?

Магнитные бури – это возмущение магнитного поля Земли, вызванное солнечной активностью. Когда на Солнце происходят вспышки, в космос выбрасываются огромные облака заряженных частиц, достигающих на Земле и взаимодействующих с ее магнитным полем. Это и вызывает магнитные бури.

Как человек ощущает магнитные бури?

Многие люди испытывают влияние магнитных бурь на свое здоровье. Наиболее частые симптомы включают:

головная боль

Слабость и усталость

Проблемы со сном

Обострение хронических болезней.

Как пережить магнитные бури?

Хотя полностью избежать воздействия магнитных бурь невозможно, существуют способы, которые могут помочь уменьшить их негативное влияние на организм:

Правильное питание: ограничьте употребление соли, жирной и острой пищи, предпочтите свежие овощи и фрукты. Умеренные физические упражнения помогут укрепить организм и лучше противостоять стрессу. Старайтесь ложиться спать и просыпаться в одно и то же время. Выделяйте время для отдыха и расслабления. Релаксационная техника: йога, медитация, дыхательные упражнения помогут снять напряжение. Избегайте просмотра новостей и других источников информации, которые могут вызвать стресс. Контроль над заболеваниями: регулярно принимайте лекарства, назначенные врачом.

Если во время магнитных бурь возникают сильные головные боли, резкие изменения артериального давления, проблемы с дыханием или сердцебиением, обязательно обратитесь к врачу.

Напомним, учёные выяснили, что масштабная солнечная буря "подарила" Земле новое радиационное кольцо.

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