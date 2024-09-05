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Потужна магнітна буря розтягнеться на чотири доби: як захиститися від метеоударів

Билім Олена

Потужна магнітна буря розтягнеться на чотири доби: як захиститися від метеоударів
Коли магнітні бурі 2024. Джерело: freepik.com

У четвер, 5 вересня, на Землю обрушився потужний геомагнітний шторм силою у 4 бали. Такі магнітні бурі небезпечні для метеопатів та людей з хронічними захворюваннями.

За даними сервісу Meteoagent, геомагнітні збурення на Землі триватимуть чотири доби поспіль, щоправда, від 6 по 8 вересня включно сила штормів спаде до 3 балів (зелений рівень небезпечності). З 9 по 16 вересня, попередньо, триватиме період спокою. 

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Магнітні бурі, календар з 5 по 12 вересня

Потужна магнітна буря розтягнеться на чотири доби: як захиститися від метеоударів
Коли виникають магнітні бурі. Джерело: meteoagent.com

 Що таке магнітні бурі?

Магнітні бурі – це збурення магнітного поля Землі, спричинені сонячною активністю. Коли на Сонці відбуваються спалахи, у космос викидаються величезні хмари заряджених частинок, які досягають Землі і взаємодіють з її магнітним полем. Це й викликає магнітні бурі.

Як людина відчуває магнітні бурі?

Багато людей відчувають вплив магнітних бур на своє здоров’я. Найчастіші симптоми включають:

  • Головний біль
  • Слабкість і втома
  • Проблеми зі сном
  • Загострення хронічних захворювань.

Як пережити магнітні бурі?

Хоча повністю уникнути впливу магнітних бур неможливо, існують способи, які можуть допомогти зменшити їхній негативний вплив на організм:

  1. Правильне харчування: обмежте вживання солі, жирної та гострої їжі, віддайте перевагу свіжим овочам та фруктам.
  2. Помірні фізичні вправи допоможуть зміцнити організм і краще протистояти стресу.
  3. Намагайтеся лягати спати і прокидатися в один і той же час.
  4. Виділяйте час для відпочинку та розслаблення.З
  5. Релаксаційні техніки: йога, медитація, дихальні вправи допоможуть зняти напругу.
  6. Уникайте перегляду новин та інших джерел інформації, які можуть викликати стрес.
  7. Контроль над захворюваннями: регулярно приймайте ліки, призначені лікарем. 

Якщо під час магнітних бур у вас виникають сильні головні болі, різкі зміни артеріального тиску, проблеми з диханням або серцебиттям, обов’язково зверніться до лікаря. 

Нагадаємо, науковці з'ясували, що масштабна сонячна буря "подарувала" Землі нове радіаційне кільце.

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