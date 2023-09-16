Мощный антиоксидант, способствующий омоложению организма: ученые назвали уникальную специю

Выразительный красный цвет, утонченный вкус и богатый арсенал полезных витаминов – вот что характеризует паприку. Эта приправа изготовлена из спелого красного перца слабо острых сортов и принадлежит к любимым кулинарам во всем мире. Но эта специя также полезна здоровью организма, поскольку может способствовать омоложению и поддерживать общее здоровье.

Сначала паприку, как и большинство других специй, завезенных из Южной Америки, использовали в качестве лекарства, а не только как приправу к пище. Поскольку сушеный стручковый перец сохраняет все витамины и органические вещества, его концентрация в сушеном виде значительно выше, чем в свежем перце. Достаточно лишь небольшого количества паприки, чтобы извлечь пользу из двух перцев.

Паприка богата витаминами A, группы В, E, РР, а содержание витамина C превышает цитрусовые несколько раз. Уже этого достаточно, чтобы определить полезность паприки. Кроме того, эта специя содержит органические кислоты, минералы и другие микроэлементы, полезные для организма.

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Паприка содержит много витаминов, включая:

Витамин A отвечает за иммунитет, здоровье кожи, волос и ногтей. Для беременных женщин он особенно полезен ретинолом, поскольку влияет на формирование плода.

Витамины группы В улучшают центральную нервную систему, снижают уровень стресса и способствуют нормальному функционированию клеток и выработке энергии. Они также способствуют активности мозга и улучшают состояние кожи на клеточном уровне.

Витамин C является мощным антиоксидантом, замедляющим процессы старения, мутацией клеток и способствующим заживлению ран. Он является основой для образования новых клеток костной ткани и предотвращает образование тромбов.

Витамин E способствует омоложению организма и действует как антиоксидант, уменьшая влияние свободных радикалов, образующихся в организме вследствие табачного дыма или радиации.

Витамин РР улучшает кровообращение, предотвращает образование тромбов и регулирует деятельность нервной системы и пищеварительные процессы.

Чтобы извлечь максимальную пользу от паприки, ее рекомендуется добавлять к уже приготовленным блюдам. Вариант приготовления паприки со значительным сохранением полезных веществ – это использование ее в блюдах из курицы, говядины, свинины, баранины, острых закусках, овощных блюдах и рыбе.

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