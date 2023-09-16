Потужний антиоксидант, який сприяє омолодженню організму: вчені назвали унікальну спецію

Виразний червоний колір, витончений смак та багатий арсенал корисних вітамінів - ось, що характеризує паприку. Ця приправа виготовлена із стиглого червоного перцю слабо гострих сортів і належить до найулюбленіших у кулінарів у всьому світі. Але ця спеція також корисна для здоров'я організму, оскільки може сприяти омолодженню і підтримувати загальне здоров'я.

Спочатку паприку, як і більшість інших спецій, які були завезені з Південної Америки, використовували в якості ліків, а не лише як приправу до їжі. Оскільки сушений стручковий перець зберігає всі вітаміни та органічні речовини, його концентрація у сушеному вигляді значно вища, ніж у свіжому перці. Достатньо лише невеликої кількості паприки, щоб отримати користь двох перців.

Паприка багата вітамінами A, групи В, E, РР, а вміст вітаміну C перевищує цитрусові кілька разів. Вже цього достатньо, щоб визначити корисність паприки. Крім того, ця спеція містить органічні кислоти, мінерали та інші мікроелементи, корисні для організму.

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Паприка містить багато вітамінів, включаючи:

Вітамін A відповідає за імунітет, здоров'я шкіри, волосся та нігтів. Для вагітних жінок він особливо корисний ретинолом, оскільки впливає на формування плоду.

Вітамини групи В покращують центральну нервову систему, знижують рівень стресу та сприяють нормальному функціонуванню клітин і виробленню енергії. Вони також сприяють активності мозку та покращують стан шкіри на клітинному рівні.

Вітамін C є потужним антиоксидантом, який сповільнює процеси старіння, мутацію клітин і сприяє загоюванню ран. Він є основою для утворення нових клітин кісткової тканини та запобігає утворенню тромбів.

Вітамін E сприяє омолодженню організму і діє як антиоксидант, зменшуючи вплив вільних радикалів, які утворюються в організмі внаслідок тютюнового диму чи радіації.

Вітамін РР покращує кровообіг, запобігає утворенню тромбів і регулює діяльність нервової системи та процеси травлення.

Щоб отримати максимальну користь від паприки, її рекомендується додавати до вже приготованих страв. Варіант приготування паприки зі значним збереженням корисних речовин - це використання її в стравах з курки, яловичини, свинини, баранини, гострих закусках, овочевих стравах та рибі.

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