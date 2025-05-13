Мошенничество на миллиард: украинцев массово обманывают по одной схеме

В Украине зафиксировано меньше случаев мошенничества с банковскими карточками – только 0,0031% всех транзакций (31 операция на миллион) оказались мошенническими в прошлом году. Однако, несмотря на снижение количества таких инцидентов, общая сумма ущерба существенно возросла – более 1,1 миллиарда гривен, что на треть больше, чем раньше.

Как сообщил Национальный банк Украины, в 2024 году общее количество мошеннических операций с платежными карточками уменьшилось на 2 тысячи, или 1%, и составило примерно 270 тысяч случаев.

Вместе с тем, финансовые потери от таких правонарушений выросли на 37%. Средняя сумма одной мошеннической операции повысилась с 3065 гривен в 2023 году до 4247 гривен в 2024 году, что составляет прирост в 39%.

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Кроме того, в прошлом году увеличился и общий объем расходных транзакций по карточкам – на 8%. Из-за этого соотношение мошеннических убытков к общему объему расходов выросло не так резко – на 28%, до 176 гривен потерь на каждый миллион гривен, потраченных через карты.

Подавляющее большинство случаев мошенничества в Украине – около 83% – произошло онлайн. Основной причиной таких инцидентов являются методы социальной инженерии, когда сами пользователи раскрывают злоумышленникам свои личные данные: реквизиты банковских карт, пароли или подтверждающие коды для проведения платежей. Доля финансовых потерь от подобного мошенничества за год выросла с 80 до 84%.

Остальные 17% мошеннических действий были связаны с использованием физических устройств – в частности, в магазинах, банкоматах или терминалах самообслуживания. Однако на такие инциденты пришлось лишь 7% от общего объема нанесенного ущерба.

"Анализ ситуации за 2024 год четко показывает, что большинство случаев мошенничества стало возможным из-за игнорирования базовых правил безопасного пользования платежными средствами", – подчеркнул замглавы НБУ Алексей Шабан.

Как защитить себя от платежного мошенничества

Чтобы уберечь свои финансы, категорически запрещено разглашать:

номер платежной карты, срок ее действия и CVV-код (три цифры с обратной стороны);

коды подтверждения из SMS-сообщений;

логины и пароли в интернет-банкинг.

Не следует выполнять никаких платежных операций в следующих случаях:

если вам позвонили по телефону или отправили SMS якобы о получении денежной помощи;

если звонок будто бы от банка или НБУ с просьбой сообщить конфиденциальную информацию;

если знакомые или родственники просят перевести средства на карту, но это звучит подозрительно;

если получили ссылку, в которой просят ввести полные реквизиты карты для перевода денег за товар или услугу, особенно при продаже через маркетплейсы или онлайн-платформы.

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