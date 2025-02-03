Может ли военнообязанный, находящийся за границей оформить отсрочку от мобилизации

В Украине идет военное положение и общая мобилизация военнообязанных мужчин, однако некоторые категории граждан имеют право на отсрочку от службы. Это касается и тех, кто находится за границей.

Есть два способа подать заявление на отсрочку: лично обратиться в ТЦК и СП или воспользоваться мобильным приложением "Резерв+". Дистанционное оформление возможно только для мужчин, состоящих на военном учете в районном ТЦК и СП, а их данные внесены в реестр "Оберег". Об этом сообщает юридическая компания INSEININ.

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Через приложение "Резерв+" можно оформить отсрочку по трем основаниям: наличие инвалидности I-III группы при условии действительного пенсионного удостоверения, содержание трех и более детей в возрасте до 18 лет, а также обучение на дневной или дуальной форме для студентов и аспирантов, получающих последовательное образование.

Если у военнообязанного есть другие основания для отсрочки, он не сможет оформить ее дистанционно, находясь за границей.

Напомним, ранее мы рассказывали, что часть УБД может лишиться льгот в 2025 году.

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