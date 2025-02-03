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Война в Украине

Может ли военнообязанный, находящийся за границей оформить отсрочку от мобилизации

Цихоцкая Мария

Может ли военнообязанный, находящийся за границей оформить отсрочку от мобилизации
Некоторые категории граждан имеют право на отсрочку от службы

В Украине идет военное положение и общая мобилизация военнообязанных мужчин, однако некоторые категории граждан имеют право на отсрочку от службы. Это касается и тех, кто находится за границей.

Есть два способа подать заявление на отсрочку: лично обратиться в ТЦК и СП или воспользоваться мобильным приложением "Резерв+". Дистанционное оформление возможно только для мужчин, состоящих на военном учете в районном ТЦК и СП, а их данные внесены в реестр "Оберег". Об этом сообщает юридическая компания INSEININ.

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Через приложение "Резерв+" можно оформить отсрочку по трем основаниям: наличие инвалидности I-III группы при условии действительного пенсионного удостоверения, содержание трех и более детей в возрасте до 18 лет, а также обучение на дневной или дуальной форме для студентов и аспирантов, получающих последовательное образование.

Если у военнообязанного есть другие основания для отсрочки, он не сможет оформить ее дистанционно, находясь за границей.

Напомним, ранее мы рассказывали, что часть УБД может лишиться льгот в 2025 году.

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Война в Украине