Чи може військовозобовʼязаний, який перебуває за кордоном оформити відстрочку від мобілізації

В Україні триває воєнний стан і загальна мобілізація військовозобов'язаних чоловіків, проте деякі категорії громадян мають право на відстрочку від служби. Це стосується і тих, хто перебуває за кордоном.

Існує два способи подати заяву на відстрочку: особисто звернутися до ТЦК та СП або скористатися мобільним застосунком "Резерв+". Дистанційне оформлення можливе лише для чоловіків, які перебувають на військовому обліку в районному ТЦК та СП, а їхні дані внесені до реєстру "Оберіг". Про це повідомляє юридична компанія INSEININ.

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Через застосунок "Резерв+" можна оформити відстрочку за трьома підставами: наявність інвалідності І-III групи за умови дійсного пенсійного посвідчення, утримання трьох і більше дітей віком до 18 років, а також навчання на денній або дуальній формі для студентів і аспірантів, які здобувають послідовну освіту.

Якщо військовозобов’язаний має інші підстави для відстрочки, він не зможе оформити її дистанційно, перебуваючи за кордоном.

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