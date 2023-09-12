Можно ли называть ребенка "Кирил", "Никита" или "Данила": Авраменко дал правильный ответ

Известный учитель и языковед Александр Авраменко в своем скором уроке по украинскому языку обсудил вопрос об русской имен, которые родители выбирают для своих детей.

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Вопрос, как называть ребенка, всегда остается на усмотрение родителей. Некоторые выбирают имя, которое соответствует имени дедушки или бабушки, другие руководствуются звучанием избранного наименования, а некоторые учитывают национальную традицию. И наверняка вам неоднократно приходилось заметить, что некоторые украинцы выбирают для своих детей имена, которые звучат похоже на российские варианты. К примеру, не Никита, а Никита, не Кирилл, а Кирилл, не Даниил, а Даниил или Данила, сказал он во время выступления в эфире "Завтрака с 1+1".

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Языковед подчеркнул, что, безусловно, родители имеют право выбирать имя для своего ребенка свободно. Однако он рекомендует записывать имена в свидетельстве о рождении в соответствии с украинской традицией. Это поможет избежать проблем в будущем, когда возникнут потребности в определении имени для детей по родительскому имени. Например, такие формы, как Ольга Даниловна или Богдан Кириллович, звучат более органично.

"Это важно, поскольку в противном случае мы получаем суржик. Литературные формы, такие как Ольга Даниловна или Богдан Кириллович, звучат естественно и правильно. Поэтому я бы посоветовал вам записывать имена своих детей в соответствии с украинской традицией, а в быту вы всегда можете обращаться к них так, как вам нравится", – подчеркнул он.

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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