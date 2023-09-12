Чи можна називати дитину "Кіріл", "Нікіта" чи "Даніла": Авраменко дав правильну відповідь

Відомий вчитель та мовознавець Олександр Авраменко у своєму швидкому уроці з української мови обговорив питання зросійщення імен, які батьки обирають для своїх дітей.

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Питання, як називати дитину, завжди залишається на розсуд батьків. Дехто обирає ім'я, яке відповідає імені дідуся чи бабусі, інші керуються личить звучанням обраного наймення, а деякі враховують національну традицію. І, напевно, вам неодноразово доводилося помітити, що деякі українці вибирають для своїх дітей імена, які звучать схоже на російські варіанти. Наприклад, не Микита, а Нікіта, не Кирило, а Кіріл, не Данило, а Даніїл чи Даніла, сказав він під час виступу в ефірі "Сніданку з 1+1".

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Мовознавець підкреслив, що, безумовно, батьки мають право обирати ім'я для своєї дитини вільно. Однак він рекомендує записувати імена в свідоцтві про народження відповідно до української традиції. Це допоможе уникнути проблем у майбутньому, коли виникнуть потреби у визначенні імені для дітей за батьківським іменем. Наприклад, такі форми як Ольга Данилівна чи Богдан Кирилович звучать більш органічно.

"Це важливо, оскільки в іншому випадку ми отримуємо суржик. Літературні форми, такі як Ольга Данилівна чи Богдан Кирилович, звучать природно та правильно. Тож я б порадив вам записувати імена своїх дітей відповідно до української традиції, а в побуті ви завжди можете звертатися до них так, як вам до вподоби", – підкреслив він.

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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