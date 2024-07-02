Можно ли отказаться от повестки: что советуют юристы

Вручение повесток в военкомат в Украине регламентируется законодательством и имеет четкие правила. Места вручения повесток не ограничены законом, поэтому они могут быть выданы где угодно – на улицах, остановках, блокпостах, общественных местах и т.д.

По словам Антона Ревенко, члена Ассоциации юристов Украины и практикующего юриста в сфере военного права и мобилизации, вручать повестки вправе работники территориальных центров комплектования (ТЦК) и социальной поддержки, органы местного самоуправления и руководители предприятий, где работает военнообязанный, пишут "Факты ".

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Повестка считается врученной только тогда, когда личность ее получила лично и подписала. С этого момента начинается отсчет времени, за которое военнообязанный должен явиться в военкомат.

Ревенко подчеркивает, что оставление повестки в почтовом ящике или в дверях не считается его вручением. Также представители ТЦК не имеют права задерживать и доставлять лицо силой в военкомат – это могут делать только полицейские в случае административного правонарушения.

От повестки можно отказаться, если она заполнена с ошибками или не содержит обязательных реквизитов, таких как данные о военнообязанном, типе повестки, дате, времени и адресе явки, а также названии органа, печати и подписи руководителя военкомата. В случае выявления нарушений лицо имеет право не подписывать такую повестку.

Если повестка не содержит обязательных реквизитов, то она просто письмо бумаги без юридической силы. Важно также учитывать тип повестки. Если военнообязанному сразу вручают мобилизационное распоряжение для отправки в учебный центр или воинскую часть, это противоправное действие со стороны ТЦК и СП. Для начала проверки данных должна быть вручена повестка.

Получив повестку и поставив подпись, военнообязанный обязан явиться в военкомат в указанный срок. Отказ от получения повестки для обновления данных или медосмотра влечет административную ответственность. Если после выполнения всех процедур лицо не появляется по мобилизационному распоряжению, это уже влечет уголовную ответственность за уклонение от мобилизации.

Напомним, ранее UAportal писал, какие документы необходимы для обновления данных в ТЦК или ЦНАП.

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