Можно ли сразу после еды нырять в бассейн – ответ врача

Если вы ищете способы победить жару, возможно, слышали множество советов, которые могут быть или не быть правдивыми. Один из самых распространенных мифов – это то, что вы не должны плавать в течение 30 минут после того, как поели.

Однако врач Майк Рен из медицинского колледжа Бейлора сказал в комментарии телеканалу ABC13, это всего лишь миф. Он сказал, что нет доказательств того, что плавание после еды может быть опасным.

"Я думаю, что это миф, который, возможно, появился столетия или два назад", – сказал Рен. Врач говорит, что ожидание или отсутствие ожидания вообще ничего не изменит.

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Рен также сказал, что вы можете почувствовать некоторое вздутие живота или дискомфорт, если прыгнете в бассейн сразу после еды, но ничего значительного или опасного для жизни.

Он опроверг еще ряд мифов о поведении во время жары:

Солнечный крем с более высоким SPF работает лучше, чем солнцезащитный крем с низким – это не так. Любой SPF-50 и выше является эффективным, но вы не получите максимальной защиты ни с одним из них, если не будете повторно применять каждые пару часов.

Люди со смуглой кожей могут обходиться без солнцезащитного крема – не верно. Рак кожи может поразить каждого, вне зависимости от оттенка кожи. Поэтому важно носить солнцезащитный крем из SPF 30 или выше, даже если у вас смуглая кожа.

Вы сжигаете больше калорий, если тренируетесь в жару – неправда. Вы все равно будете сжигать калории, если тренируетесь в жару, но вы не будете сжигать больше калорий, чем если бы вы тренировались в прохладной среде.

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Употребление восьми стаканов воды в день летом обеспечивает достаточную гидратацию – неверное утверждение. Количество воды, которую вы должны пить в день, зависит от вашей активности, уровня потоотделения и других факторов. Если вы испытываете жажду, вы уже обезвожены. Поэтому важно пить воду в течение всего дня, особенно летом.

В общем, существует много мифов о жаре, которым не стоит верить. Если вы хотите оставаться в безопасности во время жары, важно поговорить со своим врачом, что лучше для вас.

Напомним, мы уже писали о японском методе охлаждения тела в жару.

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