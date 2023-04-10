Можно ли выбрасывать скорлупу от освященных яиц и крошки от паски

Многие не знают, как правильно поступить с яичными скорлупами или крошками куличей, которые были освящены на Пасху. Многие считают, что такие отходы являются святыней, поскольку скорлупа была освящена вместе с яйцом.

Однако в церкви так не считают. Поскольку в таком случае абсолютно все освященные предметы (корзины, полотенца, салфетки, тарелки) должны стать объектом почета.

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Что делать с освященными скорлупами и крошками куличей

Священнослужители церкви советуют сжечь или зарыть пищевые остатки в землю, но при условии, что по ней не будут топтаться. То есть это можно сделать у себя в огороде, на даче или пойти в лес.

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"Когда я учился в духовной семинарии, то в столовой на Пасху нам давали освященные яйца. Представляете, какое количество скорлупы лежало на столах после праздничного обеда? Я не помню, чтобы ее собирали или сжигали. Потому что это действительно не святыня. сомнения, это просто сожгите пищевые останки", – объяснил отец Андрей для Mamabook.

Если вы не суеверны, вы можете выбрасывать скорлупу в мусор. Когда вы едите освященные продукты на другие праздники, то вы же не храните кочерыжку от яблока или косточки.

В церкви подчеркивают, что пасхальные яйца и писанки не должны иметь изображения Иисуса. Настоящее пасхальное яйцо должно быть красного цвета без всяких узоров.

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Также на столе остаются крошки от куличей – традиционной выпечки на Пасху. Независимо от того, был ли кулич освящен, или нет, выбрасывать его в мусорник нельзя. Святой хлеб лучше покрошить птицам или вынести в лес.

Что нельзя делать на Пасху

Пасху нужно посвятить Иисусу Христу. Поздравляйте своих родных и близких словами "Христос Воскрес!". Можно собраться семьей за столом, но не надо превращать все в гулянку.

В этот день лучше не занимайтесь хозяйственными делами. Нельзя шить, вышивать, убирать, что-то чинить и т.д. Также на Пасху запрещено праздновать дни рождения, юбилеи, семьи, устраивать сватовство или свадьбу.

Пасха – один из величайших церковных праздников, и проводить его нужно благоговейно.

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Напомним, что Чистый Четверг – это один из пасхальных праздников, предшествующий самой Пасхе. В 2023 году католики будут отмечать его 6 апреля, а православные – 13 апреля.

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