Святили черную соль и пасхальные яйца в четверг, а в воскресенье умывались водой из яиц: самые странные обряды на Страстную неделю

Современные пасхальные традиции украинцев напрямую связаны с народными поверьями, приметами и обрядами, которые формировались веками. Некоторые традиции христианского праздника даже сохранились с языческих времен.

Особенно большое количество примет, предрассудков и обрядов приходится на Страстную неделю, предшествующую Пасхе. В частности, наиболее "ритуальным" является Чистый четверг.

Читайте также: Пасха 2023: какие блюда должны быть на праздничном столе

Кроме традиции убирать дом и купаться и мыться, была заведена вода после мытья - ванн и душевых кабин в старые времена не было, мылись над тазиками или в лоханках - выливать как можно дальше со двора, чтобы "грязь не вернулась в дом". А еще было принято, чтобы молодежь, достигшая брачного возраста, купалась на заре – полотенца после вытирания либо вывешивали на забор, где их мог забрать любой прохожий, либо дарили нищим, либо после пасхальной службы отдавали их служителям, которые со священниками обходили дома для молебна, неся икону или хоругви. Считалось, что это способствует быстрой и удачной женитьбе.

Видео дня

В этот день пытались напечь как можно больше хлеба и куличей – испеченные на чистый четверг они вроде бы обладали целебными свойствами. Сухари из пасхального хлеба хранили долго и использовали для лечения людей и скота.

Яйца, освященные на Чистый четверг, считали такими, что они имели больше силы, чем другие пасхальные яйца, которые освящали на Пасху. Яйца обычно красили в шелухе от лука. Кстати, после того, как пасхальные яйца съедали на Пасху, их скорлупы выбрасывать в помойку нельзя было – их подкапывали под деревья, чтобы те лучше родили.

Считалось, что закопать пасхальное яйцо – обеспечить свою хозяйку урожаем и приплодом скота.

Читайте также: Вербное воскресенье 2023 года: когда празднуют, традиции и запреты

Яйцо, спрятанное в хлеву, должно было спасать домашних животных от болезней, увеличить надои и приплод.

Воду, в которой варились пасхальные яйца, не выливали – ею умывались девушки и молодые женщины, "чтобы иметь хороший цвет лица".

Если после Пасхи праздничная выпечка не съедалась, из нее пытались произвести подкормку животным. Крошки от куличей закапывали в огороде, а пирожки или куски пасхальной выпечки выносили домашним животным.

Также на Чистый четверг из церкви приносили "страстные свечи", которые должны были "лечить даже сложные недуги".

Читайте также: Когда можно печь кулич и в какие дни не стоит этим заниматься

А еще – готовили "четверговую соль", которую нужно класть в Пасхальную корзину для освящения.

Четверная соль – это соль, которую прокаливали в печи или в духовке. После освящения она считалась целительной. Древние люди верили, что лечебные свойства она не теряла до следующей Пасхи.

Такую соль смешивали с золой и проводили с ней разные обряды - подсыпали под порог, "чтобы нечисть в дом не зашла", сыпали младенцам в люльки под подушки - "чтобы их страшные сыновья не пугали", добавляли черной соли в ладанки и носили на шее возле распятия.

Черную соль использовали и для очищения дома от негатива, а солевым раствором омывали подарки, которые могли иметь "наговор".

Предлагаем узнать о запретах Страстной недели.

Напомним, что Чистый Четверг – это один из пасхальных праздников, предшествующий самой Пасхе. В 2023 году католики будут отмечать его 6 апреля, а православные – 13 апреля.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал!