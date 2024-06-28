Можно остаться без денег: кому нужно срочно обратиться в Пенсионный фонд
Для сохранения прав на пенсионные выплаты, пенсионеры, обязаны сотрудничать с Пенсионным фондом Украины (ПФУ) об изменении своих персональных данных.
Об этом рассказала Виктория Поляковская, первоначальное лицо управления пенсионного обеспечения, предоставление страховых выплат, социальных услуг, жилищных субсидий.
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Согласно Порядку представления и оформления документов для назначения (перерасчета) пенсии и статьи 16 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", пенсионеры должны обращаться в ПФУ с изменением персональных данных, таких как:
- Получение ID карты вместо паспорта старого образца;
- получение нового паспорта в случае потери старого;
- Смена фамилии, имя, отчество;
- Получение нового регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (РНОКП)
- Смена места постоянной регистрации;
- Трудоустройство или увольнение с работы.
Виктория Поляковская подчеркнула, что об этих и других особенностях, предусмотренных законодательством, необходимо уведомить органы ПФУ.
Это можно сделать двумя способами:
- Лично обратиться в любой сервисный центр ПФУ
- Подать заявку через личный кабинет на веб-портал электронных услуг ПФУ по ссылке.
Своевременное информирование об изменении персональных данных позволяет пенсионерам избежать задержек в выплатах и обеспечить корректность оформления документа, добавила Поляковская.
Напомним, ранее UAportal рассказывал, кто еще больше не сможет получить надбавки к пенсии по возрасту.
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