Можна залишитися без грошей: кому потрібно терміново звернутись до Пенсійного фонду

Для збереження прав на пенсійні виплати, пенсіонери, зобов'язані' зобов'язані співпрацювати з Пенсійним фондом України (ПФУ) про зміну своїх персональних даних.

Про це розповіла Вікторія Поляковська, початкова особа управління пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій.

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Згідно з Порядком подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсії та статтею 16 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", пенсіонери повинні звертатися до ПФУ зі зміною персональних даних, таких як:

Отримання ID-картки замість паспорта старого зразка;

Отримання нового паспорта у разі втрати старого;

Зміна прізвища, ім'я, по батькові;

Отримання нового реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКП)

Зміна місця постійної реєстрації;

Працевлаштування або звільнення з роботи.

Вікторія Поляковська наголосила, що про ці та інші особливості, передбачені законодавством, необхідно повідомити органи ПФУ.

Це можна зробити двома способами:

Особисто звернутися до будь-якого сервісного центру ПФУ Подати заявку через особистий кабінет на вебпортал електронних послуг ПФУ за посиланням.

Своєчасне інформування про зміну персональних даних дозволяє пенсіонерам уникнути затримок у виплатах та забезпечити коректність оформлення документа, додала Поляковська.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, хто ще більше не зможе отримати надбавки до пенсії за віком.

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