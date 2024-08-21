Мужчин до 25 лет автоматически будут ставить на военный учет: решение правительства

Кабинет Министров принял решение об упрощении процедуры постановки на военный учет для части граждан. Теперь некоторые украинцы смогут встать на учет без необходимости проходить традиционную военно-врачебную комиссию (ВЛК).

Ключевые изменения касаются, прежде всего, молодых украинцев от 17 до 25 лет. Теперь, при оформлении внутреннего или загранпаспорта, они будут автоматически вноситься в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов, говорится в документе.

Эта процедура будет осуществляться на основании данных из реестра "Оберіг", который будет собирать информацию из других государственных реестров. То есть, молодые люди больше не должны лично обращаться в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК) для постановки на военный учет.

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Для граждан от 18 до 60 лет, которые обращаются за оформлением паспорта, также предусмотрены определенные нововведения. Так, для получения документа нужно будет предъявить военно-учетный документ. Если же во время проверки в реестре "Оберіг" окажется, что такой документ недействителен, то получить паспорт можно только в территориальном органе Государственной миграционной службы.

Важно отметить, что для определенных категорий граждан с инвалидностью и тяжелыми заболеваниями предусмотрены упрощение процедуры прохождения ВЛК. Такие лица смогут подать документы, подтверждающие состояние здоровья, и решение о пригодности к военной службе будет приниматься без проведения очного медицинского осмотра.

Новые правила призваны упростить процедуру постановки на военный учет и избежать лишних бюрократических процедур. Однако следует отметить, что детали реализации этих нововведений и их влияние на общую систему военного учета еще нуждаются в уточнении.

Напомним, ранее Комитет по нацбезопасности поддержал запрет на мобилизацию мужчин до 25 лет.

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