Мужчина устроил стрельбу в центре Нью-Йорка: 4 человека погибли, есть раненые (фото)

В престижном небоскребе на Манхэттене произошла стрельба, во время которой 27-летний мужчина, вооруженный автоматической винтовкой, убил четырех человек, в том числе полицейского, а впоследствии покончил с собой. Как заявила комиссар полиции Нью-Йорка Джессика Тиш, нападающим оказался Шейн Тамура из Лас-Вегаса.

Об этом пишут CNN, CNBC. Мужчина ворвался в 44-этажное здание на Парк-авеню с винтовкой M4 и открыл стрельбу, убив офицера полиции и еще двух мужчин. После этого Тамура поднялся лифтом на один из верхних этажей, где находился офис компании Ruden Building Management, и застрелил пытавшуюся спрятаться женщину.

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После нападения стрелок прошел по коридору здания и выстрелил себе в грудь. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс сообщил, что в результате инцидента также ранены несколько человек.

По словам Тиш, нападающий через несколько дней пересек всю страну, прибыв в Нью-Йорк незадолго до атаки. Известно, что в прошлом Тамура имел психические расстройства – эту информацию предоставили правоохранители Лас-Вегаса. Мотивы его действий остаются неизвестными, следствие продолжается.

Напомним, курсант открыл огонь по инструкторам.

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