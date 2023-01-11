'Мы точно переживем эту зиму': в 'Укрэнерго' сомневаются в возможности полного блекаута

Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий прокомментировал возможность полного блекаута в Украине. По его словам, такой вариант развития событий скорее теоретический, чем реальный.

Впрочем, проблемы со снабжением энергетики могут вернуться в режим ноября-декабря 2022 года. Об этом Кудрицкий сказал в эфире телемарафона.

"Я считаю сценарий блекаута более теоретическим, чем тем, который должен случиться с нами в будущем", – отметил он.

Глава "Укрэнерго" указал, что энергетики готовятся к пессимистическому сценарию со светом, однако это зависит от нескольких факторов. В частности, от продолжения российских обстрелов по энергетическим объектам.

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"Если при этом будет выходить из строя и восстанавливаемая генерирующая мощность, то это будет нивелировать наши усилия по увеличению генерации, которые мы сейчас прилагаем", – пояснил он.

Кудрицкий добавил, что в такой ситуации придется применять плановые отключения, а в периоды похолодания вводить аварийные. Если россияне снова осуществят обстрел энергообъектов Украины, то перерывы в энергоснабжении могут быть более длительными.

"Такой пессимистический сценарий предполагает, что мы будем жить в режиме ноября-декабря 2022 года. Мы точно переживем эту зиму. Он не смертелен, он некомфортен", – подчеркнул глава "Укрэнерго".

Проверить наличие текущих отключений или ознакомиться с графиком стабилизационных отключений по ссылке.

Добавим, что украинские школьники разработали бота в Telegram, который будет извещать о наличии света в доме.

Напомним, ранее мы писали о том, что обязательно должно быть в каждом доме на случай длительных блекаутов.

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