В ночь на 30 июля на россии дронами был атакован московский бизнес-центр. А еще россияне заявили о "неудавшейся атаке киевского режима" 25 беспилотниками по Крыму.

Согласно заявлению российского Минобороны, в Крыму все 25 беспилотников были обезврежены, тогда как в столице России дроны все же попали в "Москве-Сити".

Из видео, опубликованных в соцсетях, можно увидеть реакцию москвичей на дронную атаку. Они удивляются, как ПВО "пропустило" беспилотников в Москву, а вот в Крыму противовоздушная оборона уничтожила все цели.

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Видео дня

На одном из видео, где показан взрыв в Москве, можно услышать женский голос: "Мы уезжаем завтра, мы не останемся здесь!". Нет другому видео мужчина комментирует: "Беспилотник прилетел по "Москва-Сити", да нуууу!".

Россияне также устроили истерику в соцсетях: "И где ПВО? Почему не на подлете сбит?". По привычке жители россии потребовали от власти ответных ударов по Киеву и Львову, они стремятся уничтожить всех украинцев.

Напомним, в ночь на 30 июля российская противовоздушная оборона "пропустила" несколько дронов, атаковавших бизнес-центр "Москва-Сити". Дронами были повреждены два здания – башня IQ-квартала, где расположены несколько федеральных министерств, и "Око-2".

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