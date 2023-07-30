''Ми уєзжаєм завтра, ми нє останємся здєсь!'': реакція росіян на атаку дронів у Москві (відео)

У ніч проти 30 липня на росії дронами було атаковано московський бізнес-центр. А ще росіяни заявили про "невдалу атаку київського режиму" 25 безпілотниками по Криму.

Відповідно до заяви російського Міноборони, у Криму всі 25 безпілотників були знешкоджені, тоді як у столиці рф дрони все ж влучили у "Москві-Сіті".

З відео, які опубліковані у соцмережах, можна побачити реакцію москвичів на дрону атаку. Вони дивуються, як ППО "пропустила" безпілотники у Москву, а от в Криму протиповітряна оборона знищила всі цілі.

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Відео дня

На одному з відео, де показано вибух у Москві, можна почути жіночий голос: "Ми уєзжаєм завтра, ми нє останємся здєсь!". Ні іншому відео чоловік коментує: "Безпілотник прилетів по "Москва-Сіті", та нуууу!".

Росіяни також влаштували істерику у соцмережах: "І де ППО? Чому не на підльоті збитий?". За звичкою мешканці росії почали вимагати від влади ударів у відповідь по Києву та Львову, вони прагнуть знищення всіх українців.

Нагадаємо, у ніч проти 30 липня російська протиповітряна оборона "пропустила" кілька дронів, що атакували бізнес-центр "Москва-Сіті". Дронами було ушкоджено дві будівлі – вежу IQ-кварталу, де розташовані кілька федеральних міністерств, і "Око-2".

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