На 30% больше: названы три сферы, где в Украине резко повысили зарплаты

В Украине, по официальным данным, средние зарплаты в трех отраслях за год выросли более чем на треть. Речь идет о почтовой и курьерской деятельности (рост на 37,4%), строительстве (35,8%) и авиационном транспорте (35,7%).

Такую информацию предоставляет Госстат, пишет Oboz.ua. Несмотря на рекордный рост зарплат в строительной сфере, их уровень остается относительно невысоким – на сентябрь 2024 года средний доход строителей составил 16 106 грн.

В почтовой и курьерской деятельности показатели еще ниже – средняя зарплата работников достигла 15560 грн, хотя и выросла на 37,4%.

Эта зарплата является одной из самых низких среди всех отраслей. Худшие показатели только в образовании, где средний доход составляет всего 13 970 грн. На третьем месте по темпам роста зарплат находится авиационный транспорт – здесь зафиксирован рост на 35,7%, что довело среднюю зарплату до 40 443 грн.

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Хотя гражданская авиация в Украине временно не работает, авиакомпании продолжают выполнять рейсы за рубежом. Также поддерживается инфраструктура в стране, чтобы в будущем, при безопасности, оперативно возобновить работу аэропортов.

Следует отметить, что данные Госстата демонстрируют среднюю зарплату с определенным опозданием. Последние показатели, опубликованные в декабре, отражают состояние на сентябрь 2024 года. На тот момент средняя зарплата украинцев составила 20 592 грн, что на 22,2% больше по сравнению с сентябрем 2023 года. Эти цифры совпадают с данными крупных кадровых порталов. Однако следует учитывать, что официальная статистика не включает теневые доходы и зарплаты работников, работающих без официального оформления.

Самые средние официальные зарплаты по-прежнему наблюдаются в IT-секторе – 50 752 грн. Самые низкие доходы получают работники сферы культуры (12478 грн) и работники библиотек, архивов и музеев (12497 грн).

В то же время, данные из кадровых порталов существенно отличаются. К примеру, по информации work.ua, по состоянию на январь 2025 года средняя зарплата составила 22,5 тыс. грн, что на 18% больше, чем в прошлом. Конкурентный портал robota.ua приводит другие цифры: средний уровень зарплат по вакансиям в январе составил 20,8 тыс. грн. Различие у данных объясняется тем, что robota.ua отдельно анализирует зарплаты в вакансиях и резюме.

Раньше мы рассказывали, что в Украине выросла средняя зарплата.

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