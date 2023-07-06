На Аляске из-за бобров тает вечная мерзлота и высвобождаются парниковые газы – ученые

По результатам исследования, опубликованного в журнале Environmental Research Letters, на Аляске бобровые плотины приводят к подтоплению окрестных земель и разрушению вечной мерзлоты, что может вызвать высвобождение парниковых газов.

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Американские бобры (Castor canadensis), заселившие арктическую тундру в последние десятилетия, создают плотины, приводящие к затоплению местных территорий и таянию вечной мерзлоты. Этот процесс способствует высвобождению органического углерода в виде парниковых газов, таких как углекислый газ и метан. Увеличение выбросов этих газов может привести к дальнейшему потеплению климата, особенно в Арктике, где изменения происходят быстрее, чем в других регионах планеты.

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Исследователи из Аляскинского университета в Фербанке провели анализ территории северо-западной Аляски, используя инфракрасный спектрометр, чтобы изучить взаимосвязь между бобровыми ставками и выбросами метана. Исследование показало, что в области бобровых прудов было значительно больше очагов выброса метана, которые размещались на расстоянии до 60 метров от водоемов. Кроме того, вокруг водоемов, заселенных бобрами, было обнаружено на 51% больше очагов метана по сравнению с водоемами без бобров.

Эти результаты свидетельствуют о том, что подтопление, вызванное деятельностью бобров, приводит к еще большему таянию вечной мерзлоты. Ввиду того, что животные продолжают распространяться по Арктике, это может существенно изменить углеродный цикл этого уязвимого района.

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