На дне английского озера обнаружили редкий корабль со времен правления Елизаветы I (фото)

Редкий корабль времен правления Елизаветы I обнаружили на дне озера в карьере Кент, Англия. Это один из немногих примеров, относящихся к ключевому периоду в истории мореплавания Англии.

Как сообщает Wessex Archaeology, в апреле работники карьера на мысе Дандженесс делали дноуглубление озера, когда наткнулись на древесину 16-го века. Когда они подняли их, то выяснилось, что это остатки корпуса судна. Они были целыми и невредимыми от движения.

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Корабль найден примерно в 300 метрах от побережья. Это смутило команду карьера, которая связалась с археологами из Wessex Archaeology, чтобы изучить останки.

Согласно дендрохронологическому анализу, археологи нашли редкий елизаветинский корабль, древесина которого была вырублена между 1558 и 1580 годами, во время правления королевы Елизаветы I. Было изъято более 100 древесин из корпуса корабля.

Это ставит корабль в переходный период в судостроении Северной Европы. Считается, что корабли перешли от традиционной клинкерной конструкции (как это можно увидеть на судах викингов) к кораблям с первым каркасом, где сначала строится внутренний каркас, затем к каркасам добавляется доска для создания гладкой внешней оболочки.

Эта техника похожа на ту, которая использовалась на корабле "Мэри Роуз", построенном между 1509 и 1511 годами, и на кораблях, которые исследовали и оседали вдоль Атлантического побережья Нового Света.

Морской археолог из Wessex Archaeology Андреа Хамел заявила, что найти корабль конца 16 века, сохранившийся в осадочных отложениях карьера, было неожиданной, но действительно очень желанной находкой.

"Корабль имеет потенциал, чтобы рассказать нам так много о периоде, когда у нас мало сохраненных свидетельств судостроения, но все же это был период столь больших изменений в судостроении и мореплавании", – добавила она.

Несмотря на то, что судно было обнаружено в 300 метрах от моря в месте, которое сегодня является карьером, эксперты считают, что оно либо потерпело крушение на галечном мысе, либо покинуто после окончания срока эксплуатации.

Археологи запечатлели корабль с помощью лазерного сканирования и цифровой фотографии. После завершения работ древесина будет перезахоронена в карьерном озере, где они были обнаружены, чтобы ил мог продолжать хранить останки.

Напомним, что в Великобритании мужчина случайно нашел с помощью металлоискателя римскую золотую серьгу. Находку объявили кладом и планируют выставить в музее Дисса.

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