На Харьковском направлении пограничники уничтожили тягач МТ-ЛБ и БМП оккупантов (видео)

Украинские пограничники продолжают помогать военным уничтожать технику российских захватчиков на разных участках фронта. В частности, бои продолжаются на Харьковском направлении.

Там пограничники-аэроразведчики ликвидировали тягач МТ-ЛБ и БМП оккупантов. Об этом сообщили на канале Госпогранслужбы Украины в Telegram.

"Пограничники-аэроразведчики на Харьковском направлении обнаружили тягач МТ-ЛБ, по которому россияне возили на позиции грузы и личный состав. Дроном-камикадзе наши бойцы его уничтожили", – говорится в сообщении.

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На место уничтожения тягача прибыла российская БМП, после чего пограничники нанесли удар по ней также.

"Исключений по делам, касающимся захватчиков, не делаем", – добавили бойцы.

На видео можно увидеть, как операторы направляют ударные дроны по враждебным целям. Точное время и место уничтожения техники российских захватчиков не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, 19 июля ночью беспилотники атаковали две области россии.

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