На какие образовательные льготы имеют право ветераны и их дети: полный список

Продолжается вступительная кампания, и для участников боевых действий, а также их детей предусмотрена государственная целевая поддержка. Они могут учиться бесплатно или получить компенсацию за контрактную форму, воспользоваться льготным кредитованием, иметь право на социальную стипендию, проживание в общежитии и обеспечение учебниками.

Право на льготы имеют как сами участники боевых действий, так и их дети в возрасте до 23 лет. Также эта поддержка распространяется на детей погибших военнослужащих.

Среди форм пособия предусмотрено как полное, так и частичное покрытие стоимости обучения из государственного бюджета. подтверждают право на льготу. Следует обязательно зафиксировать входящий номер на своей копии заявления в качестве подтверждения ее подачи.

Также существует возможность оформления льготного кредита на обучение — соглашение заключается после поступления между студентом, учебным заведением и банком. Такой кредит предоставляется сроком до 15 лет с процентной ставкой 3% годовых.

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Социальная стипендия начисляется студентам, имеющим право на льготы, независимо от их среднего балла. Для ее получения достаточно подать заявление в администрацию и предоставить документ, подтверждающий статус.

Все заявления должны подаваться через канцелярию с фиксацией входного номера, чтобы в случае необходимости иметь подтверждение.

Юристы советуют не медлить с подачей документов и оформлять льготы сразу после зачисления, а по возможности еще на этапе вступления. Если возникают трудности или отказы, следует обращаться за юридической поддержкой.

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