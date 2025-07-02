На які освітні пільги мають право ветерани та їх діти: повний перелік

Триває вступна кампанія, і для учасників бойових дій, а також їхніх дітей, передбачена державна цільова підтримка. Вони можуть навчатися безкоштовно або отримати компенсацію за контрактну форму, скористатися пільговим кредитуванням, мати право на соціальну стипендію, проживання в гуртожитку та забезпечення підручниками.

Право на пільги мають як самі учасники бойових дій, так і їхні діти віком до 23 років. Також ця підтримка поширюється на дітей загиблих військовослужбовців. Проте важливо знати, що пільги діють лише для студентів, які навчаються на денній формі, і надаються після вступу, незалежно від того, чи студент потрапив на бюджет або контракт. Про це пише nova.net.

Серед форм допомоги передбачене як повне, так і часткове покриття вартості навчання з державного бюджету. Студенти можуть бути одразу зараховані на бюджет або, у разі вступу на контракт, переведені на бюджет, якщо в університеті з’являться вільні місця. Діти учасників бойових дій, які вже навчаються на контракті, мають змогу отримати компенсацію за оплату навчання. Для цього потрібно подати заяву до канцелярії закладу та додати документи, що підтверджують право на пільгу. Варто обов’язково зафіксувати вхідний номер на своїй копії заяви як підтвердження її подачі.

Також існує можливість оформлення пільгового кредиту на навчання — угода укладається після вступу між студентом, навчальним закладом і банком. Такий кредит надається строком до 15 років із процентною ставкою 3% річних. Його повернення розпочинається після завершення навчання. У деяких випадках студент може бути повністю звільнений від сплати боргу — наприклад, якщо він має інвалідність І групи, виховує дітей або після завершення навчання працює за фахом у сільській місцевості.

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Соціальна стипендія нараховується студентам, які мають право на пільги, незалежно від їхнього середнього балу. Для її отримання достатньо подати заяву до адміністрації та надати документ, що підтверджує статус. Розмір стипендії залежить від типу закладу — для студентів вишів вона вища, ніж для студентів фахових коледжів.

Усі заяви потрібно подавати через канцелярію із фіксацією вхідного номера, щоб у разі необхідності мати підтвердження. Пільги надаються тільки студентам денної форми, і вік дитини учасника бойових дій на момент подачі документів має бути до 23 років.

Юристи радять не зволікати з подачею документів і оформлювати пільги одразу після зарахування, а за можливості — ще на етапі вступу. Якщо виникають труднощі чи відмови, варто звертатися за юридичною підтримкою.

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