На какие выплаты имеет право мать ребенка с инвалидностью
Получение социальной помощи – важный аспект жизни для лиц с инвалидностью и их семей. В Украине государство обеспечивает финансовую поддержку таким категориям граждан, чтобы улучшить их материальное положение и обеспечить надлежащий уход. Об этом пишет 24 tv.ua.
Кто имеет право на помощь?
Право на получение государственной социальной помощи имеют:
- Лица с инвалидностью с детства: независимо от группы инвалидности (I, II или III).
- Дети с инвалидностью: Дети, относящиеся к I, II или III группе инвалидности.
- Родители, ухаживающие за ребенком с инвалидностью: Лица, осуществляющие постоянный уход за ребенком с инвалидностью.
Размер помощи
Размер государственной социальной помощи зависит от группы инвалидности и определяется как определенный процент прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. Этот минимум устанавливается Кабинетом Министров Украины и периодически пересматривается.
- Лица с инвалидностью с детства:
- I группа: 100% прожиточного минимума
- II группа: 80% прожиточного минимума
- III группа: 60% прожиточного минимума
- Дети с инвалидностью до 18 лет: 70% прожиточного минимума
Прибавка по уходу
Помимо основной помощи предусмотрены дополнительные выплаты – надбавки по уходу. Их получают:
- Лица с инвалидностью I группы: Независимо от других факторов.
- Одинокие лица с инвалидностью II и III групп: При условии, что они нуждаются в постоянном постороннем уходе.
- Родители, воспитывающие ребенка с инвалидностью: Независимо от того, работают они или нет.
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Размер надбавки по уходу
- По лицам с инвалидностью I группы подгруппы А: 200% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.
- Для детей с инвалидностью подгруппы А от 6 до 18 лет: Дополнительная ежемесячная доплата для достижения определенного размера пособия.
Напомним, ранее UAportal писал, что украинцев ожидают новые правила начисления субсидий.
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