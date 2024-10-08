На какие выплаты имеет право мать ребенка с инвалидностью

Получение социальной помощи – важный аспект жизни для лиц с инвалидностью и их семей. В Украине государство обеспечивает финансовую поддержку таким категориям граждан, чтобы улучшить их материальное положение и обеспечить надлежащий уход. Об этом пишет 24 tv.ua.

Кто имеет право на помощь?

Право на получение государственной социальной помощи имеют:

Лица с инвалидностью с детства: независимо от группы инвалидности (I, II или III).

независимо от группы инвалидности (I, II или III). Дети с инвалидностью: Дети, относящиеся к I, II или III группе инвалидности.

Дети, относящиеся к I, II или III группе инвалидности. Родители, ухаживающие за ребенком с инвалидностью: Лица, осуществляющие постоянный уход за ребенком с инвалидностью.

Размер помощи

Размер государственной социальной помощи зависит от группы инвалидности и определяется как определенный процент прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. Этот минимум устанавливается Кабинетом Министров Украины и периодически пересматривается.

Лица с инвалидностью с детства:

I группа: 100% прожиточного минимума



II группа: 80% прожиточного минимума



III группа: 60% прожиточного минимума

Дети с инвалидностью до 18 лет: 70% прожиточного минимума

Прибавка по уходу

Помимо основной помощи предусмотрены дополнительные выплаты – надбавки по уходу. Их получают:

Лица с инвалидностью I группы: Независимо от других факторов.

Независимо от других факторов. Одинокие лица с инвалидностью II и III групп: При условии, что они нуждаются в постоянном постороннем уходе.

При условии, что они нуждаются в постоянном постороннем уходе. Родители, воспитывающие ребенка с инвалидностью: Независимо от того, работают они или нет.

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Размер надбавки по уходу

По лицам с инвалидностью I группы подгруппы А: 200% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

200% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Для детей с инвалидностью подгруппы А от 6 до 18 лет: Дополнительная ежемесячная доплата для достижения определенного размера пособия.

Напомним, ранее UAportal писал, что украинцев ожидают новые правила начисления субсидий.

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