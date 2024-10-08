На які виплати має право матір дитини з інвалідністю

Отримання соціальної допомоги є важливим аспектом життя для осіб з інвалідністю та їхніх сімей. В Україні держава забезпечує фінансову підтримку для таких категорій громадян, щоб покращити їхнє матеріальне становище та забезпечити належний догляд. Про це пише 24 tv.ua.

Хто має право на допомогу?

Право на отримання державної соціальної допомоги мають:

Особи з інвалідністю з дитинства: Незалежно від групи інвалідності (I, II або III).

Незалежно від групи інвалідності (I, II або III). Діти з інвалідністю: Діти, які належать до I, II або III групи інвалідності.

Діти, які належать до I, II або III групи інвалідності. Батьки, які доглядають за дитиною з інвалідністю: Особи, які здійснюють постійний догляд за дитиною з інвалідністю.

Розмір допомоги

Розмір державної соціальної допомоги залежить від групи інвалідності та визначається як певний відсоток від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Цей мінімум встановлюється Кабінетом Міністрів України і періодично переглядається.

Особи з інвалідністю з дитинства:

I група: 100% прожиткового мінімуму



II група: 80% прожиткового мінімуму



III група: 60% прожиткового мінімуму

Діти з інвалідністю до 18 років: 70% прожиткового мінімуму

Надбавка на догляд

Крім основної допомоги, передбачені додаткові виплати – надбавки на догляд. Їх отримують:

Особи з інвалідністю I групи: Незалежно від інших факторів.

Незалежно від інших факторів. Одинокі особи з інвалідністю II та III груп: За умови, що вони потребують постійного стороннього догляду.

За умови, що вони потребують постійного стороннього догляду. Батьки, які виховують дитину з інвалідністю: Незалежно від того, працюють вони чи ні.

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Розмір надбавки на догляд

За особами з інвалідністю I групи підгрупи А: 200% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

200% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Для дітей з інвалідністю підгрупи А віком від 6 до 18 років: Додаткова щомісячна доплата для досягнення певного розміру допомоги.

Нагадаємо, раніше UAportal писав, що українців очікують нові правила нарахування субсидій.

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