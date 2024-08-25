На какие выплаты имеет право военный во время увольнения со службы

Украинские солдаты, увольняемые с военной службы, имеют право на получение ряда финансовых выплат. Юридическая организация "Юридическая сотня" очертила конкретные виды выплат, которые могут получить ветераны. Об этом пишет Novyny.live.

Типы выплат для ветеранов:

Компенсация за неполученное имущество

Все уволенные солдаты кроме срочников и курсантов имеют право на компенсацию за любое военное оборудование или принадлежности, на которые они имели право, но не получили.

Единовременная денежная помощь:

Общее увольнение: Солдаты, уволенные по таким причинам, как здоровье, возраст или сокращение штатов, могут получить единовременную выплату на основе их лет службы.

Солдаты, уволенные по таким причинам, как здоровье, возраст или сокращение штатов, могут получить единовременную выплату на основе их лет службы. Мобилизированные солдаты: Те, кто был мобилизован во время войны, имеют право на конкретную единовременную выплату, рассчитанную на основе их срока службы.

Компенсация за неиспользованный отпуск

Ветераны могут получить компенсацию за любое неиспользованное время отпуска.

Выплаты за медицинское обеспечение

Уволенные солдаты, имеющие право на медицинское обеспечение, но не получившие его, могут претендовать на возмещение.

Социальная и бытовая помощь

Ветераны могут получить единовременную выплату для пособия по покрытию различных личных расходов.

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Основные моменты, которые следует помнить:

Точная сумма каждой выплаты рассчитывается на основе таких факторов как звание, годы службы и конкретная причина увольнения. Ветеранам предстоит предоставить необходимую документацию для подтверждения своих претензий. Критерии соответствия отличаются в зависимости от типа выплаты и обстоятельств личности.

Чтобы получить все выплаты, на которые вы имеете право, рекомендуется обратиться к юристу, специализирующемуся на военных делах.

Напомним, мы уже писали, при каких условиях военнообязанным нужно идти в ТЦК.

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