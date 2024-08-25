На які виплати має право військовий під час звільнення зі служби

Українські солдати, які звільняються з військової служби, мають право на отримання ряду фінансових виплат. Юридична організація "Юридична сотня" окреслила конкретні види виплат, які можуть отримати ветерани. Про це пише Novyny.live.

Типи виплат для ветеранів:

Компенсація за неотримане майно

Всі звільнені солдати, крім строковиків та курсантів, мають право на компенсацію за будь-яке військове обладнання чи приналежності, на які вони мали право, але не отримали.

Одноразова грошова допомога:

Загальне звільнення: Солдати, звільнені з таких причин, як здоров'я, вік або скорочення штатів, можуть отримати одноразову виплату на основі їхніх років служби. Мобілізовані солдати: Ті, хто був мобілізований під час війни, мають право на конкретну одноразову виплату, розраховану на основі їхнього терміну служби.



Компенсація за невикористану відпустку

Ветерани можуть отримати компенсацію за будь-який невикористаний відпускний час.

Виплати за медичне забезпечення

Звільнені солдати, які мали право на медичне забезпечення, але не отримали його, можуть претендувати на відшкодування.

Соціальна та побутова допомога

Ветерани можуть отримати одноразову виплату для допомоги в покритті різних особистих витрат.

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Основні моменти, які слід пам'ятати:

Точна сума кожної виплати розраховується на основі таких факторів, як звання, роки служби та конкретна причина звільнення. Ветеранам потрібно буде надати необхідну документацію для підтвердження своїх претензій. Критерії відповідності відрізняються залежно від типу виплати та обставин особи.

Щоб отримати всі виплати, на які ви маєте право, рекомендується звернутися до юриста, який спеціалізується на військових справах.

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