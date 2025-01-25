В ночь на 25 января россияне запустили "Шахеды" по территории Украины, в результате чего в Киевской области потерпел разрушения 9-этажный дом. На месте работают спасатели.

О последствиях сообщили в ГСЧС и показали фото атаки. Произошло разрушение балконов 4-8 этажей, выбиты оконные рамы. В одном из подъездов произошло разрушение перекрытия лестничной клетки.

"В Вишневом из-за вражеской атаки разрушены балконы от 5 до 9 этажа. Чрезвычайники спасли трех человек с 5-го этажа и двух с 7-го этажа здания, из них - двое детей. Предварительно прошло без пострадавших. На месте работают 42 спасателя и 7 единиц техники. Информация обновляется", – говорится в сообщении.

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Кроме того, в результате вражеской атаки загорелось здание производственного помещения в Фастовском районе. Ликвидирован пожар на площади 600 кв. Обошлось без жертв и пострадавших.

На Киевщине вражеский Шахед попал в многоэтажку: фото последствий. Источник: ГСЧС/Telegram

На Киевщине вражеский Шахед попал в многоэтажку: фото последствий. Источник: ГСЧС/Telegram

Напомним, ранее мы рассказывали, что армия РФ совершила атаку БПЛА на Киевщину, повреждена десятиэтажка, три человека погибли.

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