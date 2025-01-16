За пять месяцев боев на Курском направлении русские войска потеряли около 30-35 тысяч военных, среди которых убиты и ранены. "На одном только Курском направлении, как подтвердит любая разведка мира, Россия потеряла 30-35 тысяч человек. Представьте, что вы готовы пожертвовать 30 тысячами своих людей ради пяти месяцев давления на нас, не достигнув никаких результатов".

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Президент подчеркнул, что подобные потери россиян не были случайными. "Дальнобойность дала результат", - отметил он, намекая на эффективность украинской артиллерии и современных образцов вооружения. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью польским СМИ.

Украинские силы продолжают удерживать позиции на Курском направлении, нанося существенные потери врагу. Как отмечают аналитики, пятимесячная операция закончилась без значительных успехов для российской армии.

Напомним, Франция и Британия не исключают отправку миротворческих войск в Украину.

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