Франція та Британія не виключають відправку миротворчих військ до України

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент Франції Еммануель Макрон обговорюють можливість направлення британських і французьких військових до України як частини миротворчих сил після досягнення можливої угоди про припинення війни.

Видання повідомляє, що Макрон підтримує цю ініціативу та вже обговорював її з президентом України Володимиром Зеленським і прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Про це пише The Telegraph із посиланням на власні джерела.

Прес-служби Даунінг-стріт і Єлисейського палацу не заперечують, що під час зустрічі в Чекерсі минулого тижня Стармер і Макрон торкалися цього питання. Проте подробиці залишаються конфіденційними.

Офіційні джерела з британського уряду наголошують, що Стармер поки що не ухвалив остаточного рішення.

"Є питання щодо того, що ми могли б і хотіли б підтримати, а також щодо ризиків для військових і можливих ескалацій."

Ця ініціатива набуває актуальності на тлі зусиль європейських лідерів щодо підтримки суверенітету України, оскільки обраний президент США Дональд Трамп наполягає на необхідності мирної угоди між Києвом і Москвою.

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Офіційна позиція Великої Британії полягає в максимальній підтримці України, залишаючи рішення про переговори українській стороні. Водночас у приватних обговореннях посадовці передбачають, що Трамп може тиснути на сторони для досягнення мирної угоди.

Західні лідери розмірковують, чи можуть їхні війська стати гарантом мирних домовленостей. Обговорення також включають ідею, що Росія може зберегти частину захоплених територій у рамках угоди, хоч це викликає багато суперечок.

Якщо такий сценарій реалізується, європейські лідери шукають способи захистити решту території України від потенційних майбутніх атак Росії.

Нагадаємо, Україна отримала від Німеччини першу з 54 обіцяних гаубиць RCH 155.

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