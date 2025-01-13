Україна отримала від Німеччини першу з 54 обіцяних гаубиць RCH 155

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус передав Україні першу колісну гаубицю RCH 155 у межах зусиль із посилення української артилерії. Загалом Німеччина зобов’язалася надати Україні 54 такі системи.

"Україна може розраховувати на нас, і це чіткий сигнал. Німеччина готова взяти на себе відповідальність у Європі".Про це пише Stuttgarter Zeitung.

Український посол Олексій Макеєв символічно прийняв першу гаубицю з обіцяної партії. Водночас шість із цих систем спершу залишаться у Німеччині для навчання українських військових.

Український посол наголосив на важливості підтримки з боку союзників, підкресливши: "Нам не потрібні посередники, нам потрібні союзники. За мир треба боротися. Приємно знати, що Німеччина на боці України".

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Гаубиця розроблена компанією KNDS, спільним проєктом німецької KMW та французької Nexter. Її називають "найсучаснішою у світі колісною гаубицею". Унікальність системи полягає у здатності вести вогонь під час руху. Башта гармати може управлятися дистанційно, що забезпечує високий рівень безпеки для екіпажу. Система є значною мірою автоматизованою, а для її обслуговування потрібно лише двоє людей.

Гаубиця оснащена 155-мм гарматою, змонтованою на броньованому чотириосному транспортному засобі ("8х8"). У майбутньому ці системи будуть передані й німецькій армії, яка потребує мобільної артилерії для швидкого розгортання. KNDS також виробляє гусеничну артилерійську установку Panzerhaubitze 2000.

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