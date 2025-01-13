Украина получила от Германии первую из 54 обещанных гаубиц RCH 155

Министр обороны Германии Борис Писториус передал Украине первую колесную гаубицу RCH 155 в рамках усилий по усилению украинской артиллерии. В целом Германия обязалась предоставить Украине 54 таких систем.

"Украина может рассчитывать на нас, и это четкий сигнал. Германия готова взять на себя ответственность в Европе". Об этом пишет Stuttgarter Zeitung.

Украинский посол Алексей Макеев символически принял первую гаубицу из обещанной партии. В то же время, шесть из этих систем сначала останутся в Германии для обучения украинских военных.

Украинский посол подчеркнул важность поддержки со стороны союзников, подчеркнув: "Нам не нужны посредники, нам нужны союзники. За мир нужно бороться. Приятно знать, что Германия на стороне Украины".

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Гаубица разработана компанией KNDS, совместным проектом немецкого KMW и французского Nexter. Ее называют "самой современной в мире колесной гаубицей". Уникальность системы состоит в способности вести огонь во время движения. Башня пушки может управляться дистанционно, что обеспечивает высокий уровень безопасности экипажа. Система в значительной степени автоматизирована, а для ее обслуживания требуется только два человека.

Гаубица оснащена 155-мм пушкой, смонтированной на бронированном четырехосном транспортном средстве ("8х8"). В будущем эти системы будут переданы и немецкой армии, нуждающейся в мобильной артиллерии для быстрого развертывания. KNDS также производит гусеничную артиллерийскую установку Panzerhaubitze 2000 года.

Напомним, в команде Трампа рассказали, когда могут завершить войну в Украине.

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