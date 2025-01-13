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Война в Украине

Украина получила от Германии первую из 54 обещанных гаубиц RCH 155

Цихоцкая Мария

Украина получила от Германии первую из 54 обещанных гаубиц RCH 155
Украина получила от Германии первую из 54 обещанных гаубиц RCH 155. Источник: Википедия

Министр обороны Германии Борис Писториус передал Украине первую колесную гаубицу RCH 155 в рамках усилий по усилению украинской артиллерии. В целом Германия обязалась предоставить Украине 54 таких систем.

"Украина может рассчитывать на нас, и это четкий сигнал. Германия готова взять на себя ответственность в Европе". Об этом пишет Stuttgarter Zeitung.

Украинский посол Алексей Макеев символически принял первую гаубицу из обещанной партии. В то же время, шесть из этих систем сначала останутся в Германии для обучения украинских военных.

Украинский посол подчеркнул важность поддержки со стороны союзников, подчеркнув: "Нам не нужны посредники, нам нужны союзники. За мир нужно бороться. Приятно знать, что Германия на стороне Украины".

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Гаубица разработана компанией KNDS, совместным проектом немецкого KMW и французского Nexter. Ее называют "самой современной в мире колесной гаубицей". Уникальность системы состоит в способности вести огонь во время движения. Башня пушки может управляться дистанционно, что обеспечивает высокий уровень безопасности экипажа. Система в значительной степени автоматизирована, а для ее обслуживания требуется только два человека.

Гаубица оснащена 155-мм пушкой, смонтированной на бронированном четырехосном транспортном средстве ("8х8"). В будущем эти системы будут переданы и немецкой армии, нуждающейся в мобильной артиллерии для быстрого развертывания. KNDS также производит гусеничную артиллерийскую установку Panzerhaubitze 2000 года.

Напомним, в команде Трампа рассказали, когда могут завершить войну в Украине.

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Война в Украине