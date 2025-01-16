Франция и Британия не исключают отправку миротворческих войск в Украину

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон обсуждают возможность направления британских и французских военных в Украину как часть миротворческих сил после достижения возможного соглашения о прекращении войны.

Макрон поддерживает эту инициативу и уже обсуждал ее с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Польши Дональдом Туском. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на собственные источники.

Пресс-службы Даунинг-стрит и Елисейского дворца не отрицают, что во время встречи в Чекерсе на прошлой неделе Стармер и Макрон затрагивали этот вопрос. Однако подробности остаются конфиденциальными.

Официальные источники из британского правительства отмечают, что Стармер пока не принял окончательного решения.

"Есть вопрос о том, что мы могли бы и хотели бы поддержать, а также о рисках для военных и возможных эскалаций."

Эта инициатива приобретает актуальность на фоне усилий европейских лидеров по поддержке суверенитета Украины, поскольку избранный президент США Дональд Трамп настаивает на необходимости мирного соглашения между Киевом и Москвой.

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Официальная позиция Великобритании состоит в максимальной поддержке Украины, оставляя решение о переговорах украинской стороне. В то же время в частных обсуждениях чиновники предполагают, что Трамп может давить на стороны для достижения мирного соглашения.

Западные лидеры размышляют, могут ли их войска стать гарантом мирных договоренностей. Обсуждения также включают в себя идею, что Россия может сохранить часть захваченных территорий в рамках соглашения, хотя это вызывает много споров.

Если такой сценарий реализуется, европейские лидеры ищут способы оградить остальную территорию Украины от потенциальных будущих атак России.

Напомним, Украина получила от Германии первую из 54 обещанных гаубиц RCH 155.

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