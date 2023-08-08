На популярном пляже в США акула атаковала 50-летнюю женщину (видео)

В Нью-Йорке в США акула атаковала плававшую у побережья Атлантического океана женщину. Хищница схватила 50-летнюю отдыхающую за левую ногу.

Как сообщают власти города, спасатели бросились на помощь и доставили женщину на берег. Ее в критическом состоянии отправили в больницу, отмечает издание NY Post.

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Нападение акулы, как отмечает издание, произошло впервые с 1953 года. Теперь спасатели закрыли пляж. Полиция патрулирует побережье, привлекая вертолеты и пляжные автомобили. Акулу не удалось поймать.

Между тем, власти города предупредили отдыхающих, что хотя нападения акул в Рокевее и чрезвычайно редки, однако им следует не рисковать и не лезть в воду.

Напомним, жителям Австралии и туристам советуют держаться подальше от океана. Акулы начали массово охотиться на отдыхающих и серфингистов.

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