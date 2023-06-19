На россии в Елани сгорел штаб дивизии ЦВО, военные разбирают завалы
На Урале в россии сгорел штаб дивизии Центрального военного округа (ЦВО), расположенный в Елани. Подробности происшествия пока неизвестны, но росСМИ пишут, что под завалами могут быть военнослужащие.
"В ночь на 19 июня сгорел штаб дивизии ЦПО в Елани. Пожар вспыхнул еще вечером 18 июня. Сейчас уже разбирают завалы", – пишет ura.ru.
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По данным издания, в Елань на месте ЧП прибыло командование Центрального военного округа. Причина возникновения пожара неизвестна. В пресс-службе Центрального военного округа инцидент пока не комментируют.
Отмечается, что хотя в Елани есть своя пожарная часть, помогать тушить огонь выезжали спасатели пожарной части из Камышлова. Выяснилось, что в военной пожарной части не оказалось средств индивидуальной защиты органов дыхания, а они необходимы, чтобы войти в горящее помещение.
Напомним, 18 июня в Брянской области на россии произошел пожар в госпитале для строящегося ветеранов. Рассматривается версия, что это была диверсия.
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