На Волчанском направлении пограничники уничтожили танк оккупантов дроном с надписью 'За Охматдит' (видео)

Украинские пограничники продолжают помогать военным уничтожать технику российских захватчиков на разных участках фронта. В частности, бои продолжаются на Волчанском направлении.

Там пограничники уничтожили танк русских оккупантов. Об этом сообщили на канале Госпогранслужбы Украины в Telegram.

"Волчанское направление. FPV-дроны пограничников с надписями "За Охматдит!", "За украинских детей!", "За Украину!" попадают прямо во вражеский танк. Эпические кадры детонации его боекомплекта – в видео", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть дроны с надписями. На следующих кадрах видна работа оператора, который направляет БПЛА в российский танк, в результате чего военная техника россиян взрывается.

Точное время и место уничтожения танка не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, 8 июля россияне выпустили по Украине 38 ракет разных типов. Однако из ракет попала в детскую больницу "Охматдит" в Киеве.

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