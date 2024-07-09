Зруйнований російською ракетою 'Охматдит' відбудують заново: хто виділить кошти

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оголосив про початок відновлювальних робіт у дитячій лікарні "Охматдит", яка постраждала внаслідок нещодавньої ракетної атаки рф. На першочергові заходи виділено 100 мільйонів гривень з резервного фонду державного бюджету.

Міністерство охорони здоровʼя, Міністерство економіки та Міністерство фінансів одразу після трагедії отримали завдання підготувати фінансування для відновлення та допомоги постраждалим. Першочергові роботи в "Охматдиті" вже розпочинаються, і фінансування буде збільшуватися в міру підготовки проєкту відбудови, зауважив глава уряду.

Кожна родина з дітьми, яка постраждала від атаки, отримає допомогу у розмірі 10 800 гривень на кожного члена родини. Цю допомогу буде надано спільно з ЮНІСЕФ.

Також читайте: Масована ракетна атака по Києву 8 липня: що відомо станом на зараз (відео, фото)

Президент України Володимир Зеленський доручив оперативно знайти нові місця для розміщення лікарів та пацієнтів зі зруйнованих корпусів "Охматдиту". Локації вже визначено: це Київські обласні клінічні лікарні №1 та №2, куди вже починається переміщення.

Денис Шмигаль також висловив подяку всім, хто допомагав боротися з наслідками атаки – рятувальникам, медикам, волонтерам та небайдужим громадянам. Особливою вдячністю прем'єр відзначив тих, хто підтримав збір коштів для "Охматдиту" через платформу United24. За кілька годин вдалося зібрати ще 100 мільйонів гривень, які також будуть спрямовані на відновлення лікарні.

Додамо, платформа UNITED24 і monobank запустили збір 100 мільйонів на підтримку Охматдиту. Потрібну уму зібрали за три дні, проте збір не закрили, він продовжується. До збору кошті на відновлення дитячої лікарні приєднався не лише великий бізнес, а й пересічні українці. Нова ціль – зібрати 300 млн. Вже зібрано понад 246 млн грн. Долучитися можна за посиланням.

Нагадаємо, уночі 8 липня 2024 року ворог атакував Україну ракетами повітряного та наземного базування.

Зранку цього ж дня росіяни випустили по Україні 38 ракет різних типів. Однак з ракет влучила у дитячу лікарню "Охматдит" в Києві.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!