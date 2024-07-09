Разрушенный российской ракетой 'Охматдет' отстроят заново: кто выделит средства

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил о начале восстановительных работ в детской больнице "Охматдет", пострадавшей в результате недавней ракетной атаки РФ. На первоочередные мероприятия было выделено 100 миллионов гривен из резервного фонда государственного бюджета.

Министерство здравоохранения, Министерство экономики и Министерство финансов сразу после трагедии получили задачу подготовить финансирование для восстановления и помощи пострадавшим. Первоочередные работы в Охматдете уже начинаются, и финансирование будет увеличиваться по мере подготовки проекта восстановления, отметил глава правительства.

Каждая семья с пострадавшими от атаки детьми получит помощь в размере 10 800 гривен на каждого члена семьи. Эта помощь будет предоставлена совместно с ЮНИСЕФ.

Также читайте: Массированная ракетная атака по Киеву 8 июля: что известно по состоянию на сейчас (видео, фото)

Президент Украины Владимир Зеленский поручил оперативно найти новые места для размещения врачей и пациентов из разрушенных корпусов Охматдета. Локация уже определена: это Киевские областные клинические больницы №1 и №2, куда уже начинается перемещение.

Денис Шмыгаль также выразил благодарность всем, кто помогал бороться с последствиями атаки – спасателям, медикам, волонтерам и неравнодушным гражданам. Особой благодарностью премьер отметил тех, кто поддержал сбор средств для "Охматдета" через платформу United24. Через несколько часов удалось собрать еще 100 миллионов гривен, которые также будут направлены на восстановление больницы.

Добавим, платформа UNITED24 и monobank запустили сбор 100 миллионов в поддержку Охматдета. Нужную уму собрали через три дня, однако сбор не закрыли, он продолжается. К сбору средства на восстановление детской больницы присоединился не только крупный бизнес, но рядовые украинцы. Новая цель – собрать 300 млн. Уже собрано более 246 млн грн. Присоединиться можно по ссылке.

Напомним, ночью 8 июля 2024 г. враг атаковал Украину ракетами воздушного и наземного базирования.

Утром в этот же день россияне выпустили по Украине 38 ракет разных типов. Однако из ракет попала в детскую больницу "Охматдет" в Киеве.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!