На Волыни трое детей провалились под лед: есть жертвы (фото)

Трагический случай произошел в Волынской области. Дети пошли играть на местный карьер и провалились под лед.

Как сообщили в Службе спасения региона, инцидент произошел в Нововолынске. Трое детей играли на льду, он треснул под ними и дети оказались в ледяной воде.

"Сегодня, 3 января в обеденное время в Нововолынске на водоеме в карьере под лед провалились трое детей. После сообщения в 14:05 в службу 101 на место происшествия немедленно выехали спасатели городской Государственной пожарно-спасательной части и группа водолазно-спасательных работ отряда спецназначения, а также полиция и карета скорой помощи", – говорят спасатели.

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Работники ГСЧС бросились спасать детей, когда они доползли до одного из мальчиков и подали ему штурмовую лестницу, лед провалился и двое спасателей тоже оказались в воде.

"Спасатели вытащили своих коллег из воды на берег веревкой со спасательным кругом. Ребенок в ледяной воде держался за лестницу и дождался помощи. Спасатели снова добрались до нее уже почти вплавь, ломая лед. Обхватив мальчика и держась за спасательный круг, спас а его коллеги вытащили их обоих на берег", – говорится в сообщении.

Чтобы спасти второго мальчика, бойцы ГСЧС сначала ползли по льду, когда он проваливался, то течения в холодной воде, чтобы достать из нее ребенка. На спасение третьего мальчика пришлось плыть на лодке.

Спасатели говорят, что один из мальчиков умер от переохлаждения, его даже не успели доставить не берег. Погибшему было 16 лет.

Детей, которых удалось спасти (10 и 12 лет) госпитализировали, получили переохлаждение и порезали руки о лед.

Спасатели призвали украинцев не пускать детей гулять на водоемы, поскольку в Украине уже вторую неделю держится плюсовая погода, поэтому лед на водоемах очень тонкий.

"Выходить на лед категорически запрещено! Особо следует объяснить это детям, которые сейчас находятся на каникулах. Напомните им о правилах безопасного поведения как дома, так и на улице", – добавили в ГСЧС.

Напомним, в Изюме Харьковской области утонул автомобиль с двумя людьми внутри.

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