На Закарпатье зафиксировали землетрясение: исследователи рассказали, несет ли он угрозу

27 февраля в 03:15 в Закарпатье произошло землетрясение магнитудой 3,3 балла по шкале Рихтера. Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение в районе села Большая Добронь, 19 км к западу от Мукачево. По расчетам землетрясение не несет угрозы населению, по классификации относится к сильно ощутимым. Внутри здания чувствуется многими людьми, под открытым небом – немногими, сообщают в Главном центре специального контроля.

"Люди просыпаются, но никто не пугается. Колебания сходны с сотрясением, образованным тяжело нагруженным автомобилем. Дрожь окон, дверей, посуды. Скрип пола и стен. Начинается дрожание мебели. Висящие предметы легко расшатываются; жидкость в открытых рынках слегка слегка раскачивается. В автомобилях, стоящих на месте, толчок заметен", – говорят специалисты.

Местонахождение сейсмического источника отмечено на карте.

Видео дня

Местные жители сообщают в сети, что проснулись от толчков. Некоторые писали, что перепутали землетрясение с волной после взрыва.

"Последнее землетрясение, которое ощущалось более чем в 15 населенных пунктах Закарпатья, зарегистрировано из района г. Иршава, 03 января 2023 с магнитудой 3,8 на глубине 6 км", - напоминают специалисты центра.

Напомним, сейсмолог из НАН Александр Кендзера рассказал, могут ли Украине угрожать мощные землетрясения.

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